Растояние от одного города до другого1300км. сколько будет см отрезок на карте если масштаб 1:10000000
Математика
Растояние от одного города до другого1300км. сколько будет см отрезок на карте если масштаб 1:10000000
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 1300 x 1000 x 100 = 130000000(см) - расстояние в сантиметрах 2) 130000000 : 10000000 = 13(см) Ответ: 17 см отрезок на карте
Гость:
x:130000000=1:10000000 x=13см
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