Чтобы из 7л молока с жирностью 5% получить молоко с жирностью 3,5% в него следует добавить воды
Алгебра
Чтобы из 7л молока с жирностью 5% получить молоко с жирностью 3,5% в него следует добавить воды
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7 литров - 5 % Х литров - 3,5% решаем пропорцие только тут обратная пропорциональность (7*5)/3,5=10 10-7=3 ответ 3 литра воды
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