Чтобы из 7л молока с жирностью 5% получить молоко с жирностью 3,5% в него следует добавить воды

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Чтобы из 7л молока с жирностью 5% получить молоко с жирностью 3,5% в него следует добавить воды

Автор: Гость