Чтобы из 7л молока с жирностью 5% получить молоко с жирностью 3,5% в него следует добавить воды

Алгебра
Чтобы из 7л молока с жирностью 5% получить молоко с жирностью 3,5% в него следует добавить воды
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7 литров - 5 % Х литров - 3,5% решаем пропорцие только тут обратная пропорциональность (7*5)/3,5=10 10-7=3 ответ 3 литра воды
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
найдите углы которые образуют диагонали ромба с его сторонами если один из углов ромба 45 градусов
Ответить
Химия
Запишите формулы соответствующих кислот и оксидов,если известны формулы солей:KMnO4,K2MnO4. решите срочноооо *О*
Ответить
Математика
Растояние от одного города до другого1300км. сколько будет см отрезок на карте если масштаб 1:10000000
Ответить
Математика
Оксана, Марта і Віра - подружки. Одна з них відмінниця. Відомо, що відмінниця не Марта, а Віра. Але згодом виявилося, що одне з цих тверджень істин...
Ответить
Алгебра
После того как рабочий потратил 11% зарплаты, у него осталось 7120 тенге. Вычмслить, какую зарплату получил рабочий.
Ответить