помогите написать план на тему: "образ Татьяны" (Татьяна-милый идеал Пушкина) заранее спасибо)))
Литература
помогите написать план на тему: "образ Татьяны" (Татьяна-милый идеал Пушкина) заранее спасибо)))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лови планчик :3 1.Описание характера Татьяны, его сопоставление с характером Онегина. 2.Общая биография, влияние био. на характер. 3.Внешность. 4.Значение имени. 5.Общий итог. Примерная концовка: "Пушкин считал образ Татьяны идеальным положительным образом русской женщины блабла"
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