В ВЕДРО ВХОДИТ 8 ЛИТРОВ ВОДЫ, КОЛЯ ПРИНЁС 3 ТАКИХ ВЕДРА С ВОДОЙ. СКОЛЬКО ЛИТРОВ ВОДЫ ОН ПРИНЁС?

Математика
В ВЕДРО ВХОДИТ 8 ЛИТРОВ ВОДЫ, КОЛЯ ПРИНЁС 3 ТАКИХ ВЕДРА С ВОДОЙ. СКОЛЬКО ЛИТРОВ ВОДЫ ОН ПРИНЁС?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8 x 3 = 24   Ответ: коля принес 24 литра воды
Гость:
8*3=24 (литра воды принёс коля)  
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