В ВЕДРО ВХОДИТ 8 ЛИТРОВ ВОДЫ, КОЛЯ ПРИНЁС 3 ТАКИХ ВЕДРА С ВОДОЙ. СКОЛЬКО ЛИТРОВ ВОДЫ ОН ПРИНЁС?

Математика

В ВЕДРО ВХОДИТ 8 ЛИТРОВ ВОДЫ, КОЛЯ ПРИНЁС 3 ТАКИХ ВЕДРА С ВОДОЙ. СКОЛЬКО ЛИТРОВ ВОДЫ ОН ПРИНЁС?

Автор: Гость