какой объем оксида углерода(4) (н.у) выделиться при обжиге 500т известняка содержащего 0,1 массовую долю примесей?

Химия
какой объем оксида углерода(4) (н.у) выделиться при обжиге 500т известняка содержащего 0,1 массовую долю примесей?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Для начала узнаем сколько чистого известняка,т.е. без примесей участвовало в реакции. 500т-100% хт-10% ч=500*10/100=50 т(m примесей) Значит чистого известняка было 500-50=450 т.,или 450 000 кг,или 450 000 000г Теперь пишем уравнение реакции:  450 000 000г        х л CaCO3====>CaO + CO2(стрелка вверх)  M= 100г/моль       Vm=22,4л/моль m=100г                  V=22,4 л Составляем пропорцию:450 000 000/100=x/22,4 Следовательно х= 450 000 000*22,4/100= 100 800 000 л. Ответ:100 800 000 л. 
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