какой объем оксида углерода(4) (н.у) выделиться при обжиге 500т известняка содержащего 0,1 массовую долю примесей?

Гость: Гость:

Для начала узнаем сколько чистого известняка,т.е. без примесей участвовало в реакции. 500т-100% хт-10% ч=500*10/100=50 т(m примесей) Значит чистого известняка было 500-50=450 т.,или 450 000 кг,или 450 000 000г Теперь пишем уравнение реакции: 450 000 000г х л CaCO3====>CaO + CO2(стрелка вверх) M= 100г/моль Vm=22,4л/моль m=100г V=22,4 л Составляем пропорцию:450 000 000/100=x/22,4 Следовательно х= 450 000 000*22,4/100= 100 800 000 л. Ответ:100 800 000 л.