найти первые шесть членов последовательности, заданной формулой n-го члена Хn=2n - 1
Алгебра
найти первые шесть членов последовательности, заданной формулой n-го члена Хn=2n - 1
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х1=2*1-1=1 Х2=2*2-1=3 Х3=2*3-1=5 Х4=2*4-1=7 Х5=2*5-1=9 Х6=2*6-1=11
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