есть девети литровое и 4 литровое ведро набери 6 литров

Гость: Гость:

налить в 9-литровое 9 литров отлить 2 раза по 4 л. останется 1 л его вылить в 4х литровое налить полное 9-литровое ведро и отлить из него в 4х литровое в котором уже есть 1 литр туда войдет 3 литра в 9-литровом останется 6 литров