1 Чем отличаются неопределённая форма глагола от других форм глагола? 2 Когда пишется ь после шипящих в существительных?

Русский язык

1 Чем отличаются неопределённая форма глагола от других форм глагола? 2 Когда пишется ь после шипящих в существительных?

Автор: Гость