1 Чем отличаются неопределённая форма глагола от других форм глагола? 2 Когда пишется ь после шипящих в существительных?
Русский язык
1 Чем отличаются неопределённая форма глагола от других форм глагола? 2 Когда пишется ь после шипящих в существительных?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)неопределенную форму глагола можно узнать по вопросам что делать?что сделать?. 2)после шипящих у существительных женского рода 3-его склонения на конце пишется ь,например-мышь,речь,дочь..
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