Составьте из данных наречий словосочетания, так, чтобы наречие было в роли зависимого слова: Так, безобразно, раньше, тут, очень, вдвое, чудовищно, нестерпимо, далеко, нарочно, назло, со зла, частенько, по-старому, зимой, крайн...

Русский язык

Составьте из данных наречий словосочетания, так, чтобы наречие было в роли зависимого слова: Так, безобразно, раньше, тут, очень, вдвое, чудовищно, нестерпимо, далеко, нарочно, назло, со зла, частенько, по-старому, зимой, крайне, едва...

Автор: Гость