Составьте из данных наречий словосочетания, так, чтобы наречие было в роли зависимого слова: Так, безобразно, раньше, тут, очень, вдвое, чудовищно, нестерпимо, далеко, нарочно, назло, со зла, частенько, по-старому, зимой, крайн...
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Составьте из данных наречий словосочетания, так, чтобы наречие было в роли зависимого слова: Так, безобразно, раньше, тут, очень, вдвое, чудовищно, нестерпимо, далеко, нарочно, назло, со зла, частенько, по-старому, зимой, крайне, едва...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
решить(КАК) так... делать(КАК) безобразно встать(КАК) раньше КРИЧАТЬ(ГДЕ) ТУТ и так далее... это задача для 1-2 класса*)
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