найти длину окружности радиуса 14см . число П округлите до сотых.
Математика
найти длину окружности радиуса 14см . число П округлите до сотых.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
L=2пиR=2*3.14*14=87.92см ответ длина окружности равна 87,92 см
Гость:
Длину окружности с радиусом R можно вычислить по формуле L= 2пR ,где L это длина окружности а R радиус,а число п всегда равно 3,14.В формулу подставляем значения разиуса и получается L = 2*3,14*14 L=87,92
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