Помогите пожалуйста у меня училка строгая по обществознанию. Ответье на вапрос Кого можно считать богатым человеком зарание спасибо огромное

География

Помогите пожалуйста у меня училка строгая по обществознанию. Ответье на вапрос Кого можно считать богатым человеком зарание спасибо огромное

Автор: Гость