Помогите пожалуйста у меня училка строгая по обществознанию. Ответье на вапрос Кого можно считать богатым человеком зарание спасибо огромное
География
Помогите пожалуйста у меня училка строгая по обществознанию. Ответье на вапрос Кого можно считать богатым человеком зарание спасибо огромное
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
человека который живет в достатке.
Гость:
Людей,которые имеют крупную собственнось и получают с нее доходы.
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