Запишите три числа кратные 7
Математика
Запишите три числа кратные 7
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
три числа кратные 7: 14,21,28
Гость:
Кратные это те числа которые будут делиться на 7 без остатка, а значит: 7,14,21,28, и так далее
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