звуко-буквенный разбор слова ГАРАЖИ
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звуко-буквенный разбор слова ГАРАЖИ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
га-ра-жИ (г а р а ж ы)-3 слога, 6 б., 6.зв. г(г)-согл., тв., звон.; а(а)- глас., безуд; р(р)-согл, тв, зв.; а(а)- глас., безуд; ж(ж)- согл, тв, зв; и(ы)-глас., ударн.;
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