звуко-буквенный разбор слова ГАРАЖИ

Гость: Гость:

га-ра-жИ (г а р а ж ы)-3 слога, 6 б., 6.зв. г(г)-согл., тв., звон.; а(а)- глас., безуд; р(р)-согл, тв, зв.; а(а)- глас., безуд; ж(ж)- согл, тв, зв; и(ы)-глас., ударн.;