звуко-буквенный анализ слова сгрыз

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сгрыз (с г р ы с)- 1 слог., 5 букв, 5 звуков. с(с)-согл., твёр., глух.; г(г)-согл., твёр., звон.; р(р)- согл., твёр., звон.; ы(ы)- глас., удар.; з(с)- согл., твёр., глух.