продолжительность урока 45мин. на решение задачи ушло 7 мин. какая часть урока ушла на решение задачи?
Математика
продолжительность урока 45мин. на решение задачи ушло 7 мин. какая часть урока ушла на решение задачи?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Так как весь урок 45 минут, а задачу решали 7 минут, то решение задачи заняло 7/45 урока.
Гость:
Урок разделим на 45 частей (по количеству минут), и возьмем 7 частей (время в минутах, которое ушло на решение задачи. 7:45=7/45 части урока ушла на решение задачи
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