продолжительность урока 45мин. на решение задачи ушло 7 мин. какая часть урока ушла на решение задачи?

Так как весь урок 45 минут, а задачу решали 7 минут, то решение задачи заняло 7/45 урока.

Гость: Гость:

Урок разделим на 45 частей (по количеству минут), и возьмем 7 частей (время в минутах, которое ушло на решение задачи. 7:45=7/45 части урока ушла на решение задачи