Что больше? 3 000 000 мм.кв. 120 дм.кв. 120см.кв. 2 м.кв

Гость: Гость:

Вспомним, что: 1 м кв. = 100 дм кв. 1 м кв. =10000 см кв. 1 м кв. = 1000000мм кв., отсюда следует, что 3 000 000 мм кв. = 3 м кв. 120 дм кв. = 1,2 м кв. 120 см кв. = 0,012 м кв., следовательно разместим все числа в порядке возрастания: 120 см кв. < 120 дм кв. < 3 000 000 мм кв.