Задача: В соревнованиях приняли участие 100 велосипедистов .Среди них женщин и мужчин 76 ,мужчин и юниоров- 64. Сколько мужчин приняли участие в соревнованиях?

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Всего 100 велосипедистов. Мужчин и женцин 76,значит чтобы посчитать количество юниоров,нам нужно из общего количества вычесть кол-во мужчин и женщин: 100-76=24 (это кол-во юниоров) теперь из количества мужчин и юниоров равного 64 нужно вычесть кол-во юниоров: 64-24=40(это кол-во мужчин) А чтобы найти кол-во женщин нужно: 76-40=36 Ответ: 40 мужчин приняло участие в соревнованиях