Вова купил 3 стаканчика мороженного. Это на два стаканчика больше, чем купил петя. сколько стаканчиков купил петя?
Математика
Вова купил 3 стаканчика мороженного. Это на два стаканчика больше, чем купил петя. сколько стаканчиков купил петя?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3-2=1(cтаканчик) Ответ: Пятя купил один стаканчик мороженного
Гость:
значит петя купил на 2 ст меньше 3-2=1ст
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