Вова купил 3 стаканчика мороженного. Это на два стаканчика больше, чем купил петя. сколько стаканчиков купил петя?

Математика

Вова купил 3 стаканчика мороженного. Это на два стаканчика больше, чем купил петя. сколько стаканчиков купил петя?

Автор: Гость