ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ: НАЙДИТЕ ДРОБЬ СО ЗНАМЕНАТЕЛЕМ 18,РАВНУЮ 2/3.
Математика
ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ: НАЙДИТЕ ДРОБЬ СО ЗНАМЕНАТЕЛЕМ 18,РАВНУЮ 2/3.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нужно составить пропорцию: х/18=2/3 х=36/3=12 Значит это дробь 12/18
Гость:
2/3=12/18 для этого уможим дробь 2/3 на 6
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