(5x-3)+(7x+4)=8-(15-11x) ребят лень решать )
Алгебра
(5x-3)+(7x+4)=8-(15-11x) ребят лень решать )
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5х-3+7х+4=8-15+11х 5х+7х-11х=8-15+3-4 х=-8 ответ: х= -8
Гость:
(5x-3)+(7x+4)=8-(15-11x) (5x-3)+(7x+4)-8+15-11x=0 5*x-3+7*x+4-8+15-11*x=0 x+8=0 x=-8
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Туристы В первый день прошли на байдарках 30 км, двигаясь со средней скоростью 6 км/ч, а во второй день- 35 км со среденей скоростью 7 км/ч. Сколь...
Математика
с шахты отправлено в вагонах 2100 тонн угля,по 60 т в каждом,по50 т в каждом.Сколько вагонов потребовалось больше и на сколько?