Туристы В первый день прошли на байдарках 30 км, двигаясь со средней скоростью 6 км/ч, а во второй день- 35 км со среденей скоростью  7 км/ч. Сколько времени турисцы шли на байдаркахв эти два  дня?

Математика
Туристы В первый день прошли на байдарках 30 км, двигаясь со средней скоростью 6 км/ч, а во второй день- 35 км со среденей скоростью  7 км/ч. Сколько времени турисцы шли на байдаркахв эти два  дня?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
30:6=5 часов двигались в первый день 35:7=5 часов во второй день 5+5=10 часов за два дня ответ 10 часов туристы шли на байдарках эти два дня.
Гость:
30/6=5ч,  35/7=5ч, 5+5=10ч за 2 дня
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