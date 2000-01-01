Туристы В первый день прошли на байдарках 30 км, двигаясь со средней скоростью 6 км/ч, а во второй день- 35 км со среденей скоростью 7 км/ч. Сколько времени турисцы шли на байдаркахв эти два дня?

Математика

Туристы В первый день прошли на байдарках 30 км, двигаясь со средней скоростью 6 км/ч, а во второй день- 35 км со среденей скоростью 7 км/ч. Сколько времени турисцы шли на байдаркахв эти два дня?

Автор: Гость