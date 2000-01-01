Туристы В первый день прошли на байдарках 30 км, двигаясь со средней скоростью 6 км/ч, а во второй день- 35 км со среденей скоростью 7 км/ч. Сколько времени турисцы шли на байдаркахв эти два дня?
Математика
Туристы В первый день прошли на байдарках 30 км, двигаясь со средней скоростью 6 км/ч, а во второй день- 35 км со среденей скоростью 7 км/ч. Сколько времени турисцы шли на байдаркахв эти два дня?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
30:6=5 часов двигались в первый день 35:7=5 часов во второй день 5+5=10 часов за два дня ответ 10 часов туристы шли на байдарках эти два дня.
Гость:
30/6=5ч, 35/7=5ч, 5+5=10ч за 2 дня
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