твір-опис ластівки срочно будь ласка

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Ластівка - це перелітний птах, бо зимують вони там, де завжди тепло. Коли прилітають ластівки, люди радіють, бо прийшла справжня весна. Ластівки невеликі за розміром, крила у них довгі та вузькі, а хвіст - роздвоєний як виделка. Ластівки бувають різні. У містах ми частіше можемо побачити міську або сільську ластівку. У міської ластівки спинка чорна, а черевце та надхвістя — біленькі. Сільська ластівка теж виглядає дуже ошатно. Черевце у неї теж біле, а спинка темно-синя з чорним, а шийка коричнева, з чорною поперечною смужкою. Ластівки часто будують свої гніздечка над вікнами або під дахом. Навесні вони носять у дзьобах соломинки та багно з калюж, щоб зробити собі гніздо. Ластівки дуже корисні, бо годують своїх пташенят комахами.