твір-опис ластівки срочно будь ласка
Қазақ тiлi
твір-опис ластівки срочно будь ласка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ластівка - це перелітний птах, бо зимують вони там, де завжди тепло. Коли прилітають ластівки, люди радіють, бо прийшла справжня весна. Ластівки невеликі за розміром, крила у них довгі та вузькі, а хвіст - роздвоєний як виделка. Ластівки бувають різні. У містах ми частіше можемо побачити міську або сільську ластівку. У міської ластівки спинка чорна, а черевце та надхвістя — біленькі. Сільська ластівка теж виглядає дуже ошатно. Черевце у неї теж біле, а спинка темно-синя з чорним, а шийка коричнева, з чорною поперечною смужкою. Ластівки часто будують свої гніздечка над вікнами або під дахом. Навесні вони носять у дзьобах соломинки та багно з калюж, щоб зробити собі гніздо. Ластівки дуже корисні, бо годують своїх пташенят комахами.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
составь и запиши текст. используя данные слова съедобные,грибники, роща, несъедобные, подберёзовик, мухомор, корзинка, съели, под сучьями. ешё надо...
Математика
Туристы В первый день прошли на байдарках 30 км, двигаясь со средней скоростью 6 км/ч, а во второй день- 35 км со среденей скоростью 7 км/ч. Сколь...
Математика
с шахты отправлено в вагонах 2100 тонн угля,по 60 т в каждом,по50 т в каждом.Сколько вагонов потребовалось больше и на сколько?