Составить предложение со словами "Стенной, осенний, раннее, каменный"

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Составить предложение со словами "Стенной, осенний, раннее, каменный"
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
МЫ КУПИЛИ СТЕННОЙ ШКАФ.ПОДУЛ ХОЛОДНЫЙ ОСЕННИЙ ВЕТЕР.МЫ ПОСТРОИЛИ БОЛЬШОЙ КАМЕННЫЙ ДОМ.РАННЕЕ УТРО БЫЛО МОРОЗНЫМ.
Гость:
Ранним утром осенний лес стоял ,как каменная стена 
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