перыметр квадрата 3см 3см.Перыметр трыкутныка 4см 3см 3см

Математика
перыметр квадрата 3см 3см.Перыметр трыкутныка 4см 3см 3см
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
периметр квадрата со стороной 3 равен 4*3=12 периметр треугольника со сторонами 4см,3см,3см равен 4+3+3=10
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