перыметр квадрата 3см 3см.Перыметр трыкутныка 4см 3см 3см
Математика
перыметр квадрата 3см 3см.Перыметр трыкутныка 4см 3см 3см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
периметр квадрата со стороной 3 равен 4*3=12 периметр треугольника со сторонами 4см,3см,3см равен 4+3+3=10
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Макроудобрения-удобрения, которые нужны растению в _____________________________________________ количестве.
Қазақ тiлi
Русский язык
составь и запиши текст. используя данные слова съедобные,грибники, роща, несъедобные, подберёзовик, мухомор, корзинка, съели, под сучьями. ешё надо...