звуко-буквенный анализ слова вожжи
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звуко-буквенный анализ слова вожжи
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
в [в] - согласный, твёрдый, звонкий. о [о] - безударный, гласный. ж [ж] - согласный, звонкий. твёрдый. ж [ж] - согласный, звонкий, мягкий. и [и] - гласный. ударный. 5букв, 5звуков
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