Цех по производству посуды из стали выпускает вёдра ёмкостью 15 и 20 литров.Причём ежеднево 20-литровых вёдер выпускается в три раза боольше ,чем 15-литровых,а общий всех вёдер составляет 675 литров.Сколько вёдер каждого вида в...

Математика
Цех по производству посуды из стали выпускает вёдра ёмкостью 15 и 20 литров.Причём ежеднево 20-литровых вёдер выпускается в три раза боольше ,чем 15-литровых,а общий всех вёдер составляет 675 литров.Сколько вёдер каждого вида выпускается ежедневно?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пусть х литров всего ведрами по 15л. тогда 3х - ведрами по 20л. всего 675 л. х+3х=675 4х=675 х=168.75 л - ведрами по 15 л. 1) 3 * 168.75=506,25 л - ведрами по 20 л. 2)168.75/15=11 ведер в день емкостью 15 л. 3)506.25/20=25 ведер в день емкостью 20 л. Ответ: 11, 25 шт.    
Гость:
 20-ти литровые вёдра будут 20х, а 15-ти литровые будут 15х. Так как 20-ти литровых вёдер выпускают в день в 3 раза больше, то 3 * 20х + 15х = 675 60х + 15х = 675 75х = 675 х = 675 : 75 х = 9 (в.) 15-ти литровых 3 * 9 = 27 (в.) 20-ти литровых Проверка: 3 * 20 * 9 + 15 * 9 = 540 + 135 = 675 Ответ: 20-ти литровых ведер 27 штук, 15-ти литровых ведер 9 штук выпускает цех за день.
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