Нужно 4 предложения на тему "Наши школьные дела" без диологов!!!Кто даст ответ тому лучший ответ!!!
Экономика
Нужно 4 предложения на тему "Наши школьные дела" без диологов!!!Кто даст ответ тому лучший ответ!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У нас очень интересные школьные дела. Мы выпускаем свою газету, куда любой ученик может написать заметку и нарисовать рисунок. Участвуем в школьных олимпиадах. А потом лучших награждают на линейке. В феврале у нас проходит Неделя Наук. На этой неделе проходит много конкурсов, открытых уроков и интересных соревнований.
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