зробіть фонетичний розбір слова бджола
Қазақ тiлi
зробіть фонетичний розбір слова бджола
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
бджола -/б, дж, о, л, а/ - 5 зв, 6 б., 2 скл. - відкриті б /б/ - пригол., дзвінкий, твердий д , ж /дж/ - пригол., дзвінкий, твердий о /о/ - голосний. ненагол. л /л/ - тв., дзв., тв. а /а/ - голосн., наголошений
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