Составить предложение из слов: воспитывать внимание.
Русский язык
Составить предложение из слов: воспитывать внимание.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В себе необходимо воспитывать внимание.
Гость:
Нужно обращать внимание на поведение учащихся и воспитывать ответственное отношение к учёбе.
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