объясните как строение клеток крови связано с выполняемыми ими вункциями.       Запишите и охарактерезуйте основные механизмы защиты организма от инфекции     объясните почему люди с 4 группой крови являются универсальными реци...

Биология
объясните как строение клеток крови связано с выполняемыми ими вункциями.       Запишите и охарактерезуйте основные механизмы защиты организма от инфекции     объясните почему люди с 4 группой крови являются универсальными реципиентами
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Клетка любого организма,  представляет собой целостную живую систему. Она состоит из трех неразрывно  связанных между собой частей: оболочки, цитоплазмы и ядра.Все три составляющих выполняют функции из-за которых клетка и существует.  функции по отдельности можно найти и потом суммировав сказать,как строение связанно с функциями.     Первым защитным фактором явяляется анатомический барьер - это кожа и слизистые оболочки. В борьбе с возбудителем большое значение имеет состояние самого организма. При полноценномпитани организм более устойчив к инфекциям. Хорошо известна и такая защита организма как фагоцитоз. Сама же воспалительная реакция тоже является защитой организма, т.к. локализует возбудителя в место его внедрения. также активно реагируют на воспаления сами лейкоциты.  
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