Помогите решить!!! первая цифра на 2 больше чем четвёртая, вторая цифра на 2 больше, чем первая, четвёртая цифра в два раза меньше первой, в сумме все цифры дают число 15, третья цифра 6.Расшифруйте код сейфа состоящего из четы...

Математика

Помогите решить!!! первая цифра на 2 больше чем четвёртая, вторая цифра на 2 больше, чем первая, четвёртая цифра в два раза меньше первой, в сумме все цифры дают число 15, третья цифра 6.Расшифруйте код сейфа состоящего из четырёх цифр

Автор: Гость