Помогите решить!!! первая цифра на 2 больше чем четвёртая, вторая цифра на 2 больше, чем первая, четвёртая цифра в два раза меньше первой, в сумме все цифры дают число 15, третья цифра 6.Расшифруйте код сейфа состоящего из четы...
Математика
Помогите решить!!! первая цифра на 2 больше чем четвёртая, вторая цифра на 2 больше, чем первая, четвёртая цифра в два раза меньше первой, в сумме все цифры дают число 15, третья цифра 6.Расшифруйте код сейфа состоящего из четырёх цифр
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
обозначим четвертую цифру за х, значит: 1-я равна х+2 2-я равна х+4 3-я равна 6 4-я равна х их сумма равна 15,значит: х+2+х+4+6+х=15 3х+12=15 х=1 Значит цифры равны: 1-я равна 3 2-я равна 5 3-я равна 6 4-я равна 1 Код: 3561
Гость:
пусть четвертая х,тогда первая 2х, вторая 2х+2, третья 6,,сумма 15,составим уравнение х+2х+2х+2+6=15 5х=15-2-6 5х=7 х=7:5 х=1,4, четвертая 1,4 * 2 =2,8 первая 2*1,4+2=4,8 вторая третья 6
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