морфемный и словообразовательный разбор слова: увидел и несмешливых 

Русский язык
морфемный и словообразовательный разбор слова: увидел и несмешливых 
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
увидел=у прист.вид корень.ел окончание.    
Гость:
морфемный(у-приставка, вид-корень, е-суффикс, л-суффикс, окончание нулевое) (не-приставка,смеш-корень,л-суффикс,ив-суффикс,ых-окончание) словообразовательный(видеть-видел-увидел), извини, а слова несмешливых не знаю, чем смогла, тем помогла
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
как найти изложение разговор о бабушках
Ответить
Биология
цепь питания  рыб...наппр: водросли-толси-акула...  
Ответить
Английский язык
Write five sentences about things you did last week. Use Past Simple forms of the verbs below. be, buy, do, give, have,make,meet,read,read,run,see,...
Ответить
Математика
Помогите решить!!! первая цифра на 2 больше чем четвёртая, вторая цифра на 2 больше, чем первая, четвёртая цифра в два раза меньше первой, в сумме ...
Ответить
Химия
Вычислите объем водорода который можно получить из 90г уксусной кислоты и 80г кальция , если объемная доля выхода водорода составляет 95%.
Ответить