морфемный и словообразовательный разбор слова: увидел и несмешливых 

Гость: Гость:

морфемный(у-приставка, вид-корень, е-суффикс, л-суффикс, окончание нулевое) (не-приставка,смеш-корень,л-суффикс,ив-суффикс,ых-окончание) словообразовательный(видеть-видел-увидел), извини, а слова несмешливых не знаю, чем смогла, тем помогла