морфемный и словообразовательный разбор слова: увидел и несмешливых
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морфемный и словообразовательный разбор слова: увидел и несмешливых
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
увидел=у прист.вид корень.ел окончание.
Гость:
морфемный(у-приставка, вид-корень, е-суффикс, л-суффикс, окончание нулевое) (не-приставка,смеш-корень,л-суффикс,ив-суффикс,ых-окончание) словообразовательный(видеть-видел-увидел), извини, а слова несмешливых не знаю, чем смогла, тем помогла
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