Из 230 г 80%-го этилового спирта было получено 120 л этилена (н.у.). Рассчитайте выход этилена в процентах от теоретически возможного.

Химия
Из 230 г 80%-го этилового спирта было получено 120 л этилена (н.у.). Рассчитайте выход этилена в процентах от теоретически возможного.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: m(C2H5OH) - 230 г. w(C2H5OH) - 80% V(C2H4) - 120 л. Найти: Выход продукта C2H4 - ? Решение: w(в-ва) = m(в-ва) / m(р-ра). Из этой формулы мы можем вывести следующую: m(C2H5OH) = w(C2H5OH) * m р-ра C2H5OH = 230 * 80 / 100 = 184 г. C2H5OH = C2H4 + H2O n(C2H5OH) = 4 моль V(C2H5OH) = 4 моль * 22,4 л/моль = 89,6 л. Выход продукта: m пр. / m теор. = 89,6 л. / 120 л. * 100% = 74,66% Ответ: 74,66%
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