Из 230 г 80%-го этилового спирта было получено 120 л этилена (н.у.). Рассчитайте выход этилена в процентах от теоретически возможного.

Химия

Из 230 г 80%-го этилового спирта было получено 120 л этилена (н.у.). Рассчитайте выход этилена в процентах от теоретически возможного.

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