уравнения реакций характеризующие химические свойства кислорода
Химия
уравнения реакций характеризующие химические свойства кислорода
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
взаимодействие с простыми вещ-ми : 1.с неметаллами C+O2=CO2 2. с металлами 2Mg+O2=2MgO взаимодействие со сложными вещ-ми CH4+2O2=CO2+2H2O и т.д
Гость:
Взаимодействие с металлами 4Na+O2=2Na2O Взаимодействие с неметаллами С+О2=СО2 Взаимодействие со сложными веществами 2ZnS+2O2=SO2+ZnO CH4+2O2=CO2+2H2O
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Английский язык
Write five sentences about things you did last week. Use Past Simple forms of the verbs below. be, buy, do, give, have,make,meet,read,read,run,see,...