уравнения реакций характеризующие химические свойства кислорода

Химия
уравнения реакций характеризующие химические свойства кислорода
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
взаимодействие с простыми вещ-ми : 1.с неметаллами C+O2=CO2 2. с металлами  2Mg+O2=2MgO взаимодействие со сложными вещ-ми  CH4+2O2=CO2+2H2O и т.д 
Гость:
Взаимодействие с металлами 4Na+O2=2Na2O Взаимодействие с неметаллами С+О2=СО2 Взаимодействие со сложными веществами 2ZnS+2O2=SO2+ZnO CH4+2O2=CO2+2H2O
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