пожалуйста помогите посчитать 54 см = ..дм ..см
Математика
пожалуйста помогите посчитать 54 см = ..дм ..см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5дм4см ................
Гость:
1 дм=10 см ⇒ 1 см=0,1 дм 54 см=54·0,1дм=5,4дм=5дм 4см
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