Две игры на компьютере занимают 350 килобайт. Одна из них занимает седьмую часть. Сколько килобайт занимает вторая игра?

Математика

Две игры на компьютере занимают 350 килобайт. Одна из них занимает седьмую часть. Сколько килобайт занимает вторая игра?

Автор: Гость