Две игры на компьютере занимают 350 килобайт. Одна из них занимает седьмую часть. Сколько килобайт занимает вторая игра?
Математика
Две игры на компьютере занимают 350 килобайт. Одна из них занимает седьмую часть. Сколько килобайт занимает вторая игра?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 игра - [latex]\frac{1}{7}[/latex] от общего количества 2 игры - 350 Кб Решение: [latex]350\cdot\frac{1}{7}=\frac{350}{7}=50[/latex] (Кб) - занимает первая игра. 350-50=300 (Кб) - занимает вторая игра. Ответ: 300 килобайт занимает вторая игра.
Гость:
350:7*1=50 кб занимает одна 350-50=300кб занимает другая ответ 300кб
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