Надо объяснить , как вы понимаете это высказывание: Русский язык неисчерпаемо богат и все обогащается с быстрой поражающей

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Русский язык - национальный язык великого русского народа. Это один из самых богатых и развитых языков мира. Он обладает огромным запасом слов, разносторонними способами образования и изменения слов, а также соединения их в предложения, располагает всеми средствами для выражения разнообразных мыслей и чувств.