Надо объяснить , как вы понимаете это высказывание: Русский язык неисчерпаемо богат и все обогащается с быстрой поражающей
Русский язык
Надо объяснить , как вы понимаете это высказывание: Русский язык неисчерпаемо богат и все обогащается с быстрой поражающей
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Русский язык - национальный язык великого русского народа. Это один из самых богатых и развитых языков мира. Он обладает огромным запасом слов, разносторонними способами образования и изменения слов, а также соединения их в предложения, располагает всеми средствами для выражения разнообразных мыслей и чувств.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Две игры на компьютере занимают 350 килобайт. Одна из них занимает седьмую часть. Сколько килобайт занимает вторая игра?
Химия
к каким последствиям для подземных трубопроводов может привести посыпание городских улиц солью в зимнее время года?
Химия
Из 230 г 80%-го этилового спирта было получено 120 л этилена (н.у.). Рассчитайте выход этилена в процентах от теоретически возможного.