Из двух городов, расстояние между которыми 846км, вышли одновреммено на встречу друг другу два поезда. Один шёл со средней скоростью 65км/час, другой- 60км/час. Какое расстояние будет между поездами через 3 часа?
Математика
Из двух городов, расстояние между которыми 846км, вышли одновреммено на встречу друг другу два поезда. Один шёл со средней скоростью 65км/час, другой- 60км/час. Какое расстояние будет между поездами через 3 часа?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 60+65 = 125 (км/ч) скорость двух поездов в час 2) 125 * 3 = 375 (км) пройдут поезда за 3 часа 3) 846 - 375 = 471 (км) будет расстояние между поездами через 3 часа Ответ: через три часа расстояние между поездами будет 471 километр.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Выпишите только те позиции, которые являются существенными при характеристике Древнерусского государства. 1. занятие бортничеством 2.единая власть,...
Математика
в классной библиотеке было а книг .Витя и Костя выдали 30 ученикам по в книг.Сколько книг осталось в классной библиотеке?
Математика
в квартире 2 комнаты.длина и ширина одной из комнат 6 м и 4 м , адругой-5 м и 4м.сколько потребуется краски, чтобы выкрасить пол в этих комнатах, е...