Из двух городов, расстояние между которыми 846км, вышли одновреммено на встречу друг другу два поезда. Один шёл со средней скоростью 65км/час, другой- 60км/час. Какое расстояние будет между поездами через 3 часа?

Математика

Из двух городов, расстояние между которыми 846км, вышли одновреммено на встречу друг другу два поезда. Один шёл со средней скоростью 65км/час, другой- 60км/час. Какое расстояние будет между поездами через 3 часа?

Автор: Гость