в классной библиотеке было а книг .Витя и Костя выдали 30 ученикам по в книг.Сколько книг осталось в классной библиотеке?
Математика
в классной библиотеке было а книг .Витя и Костя выдали 30 ученикам по в книг.Сколько книг осталось в классной библиотеке?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Было - а книг Выдали - 30 уч. по b книг (30b книг) Осталось - ? книг Решение: а-30b (книг) - осталось.
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