в классной библиотеке было а книг .Витя и Костя выдали 30 ученикам по в книг.Сколько книг осталось в классной библиотеке?

Математика

в классной библиотеке было а книг .Витя и Костя выдали 30 ученикам по в книг.Сколько книг осталось в классной библиотеке?

Автор: Гость