Выпишите только те позиции, которые являются существенными при характеристике Древнерусского государства. 1. занятие бортничеством 2.единая власть, 3. территория обозначенная границей 4 создание летописи Руси 5 строительство хр...
География
Выпишите только те позиции, которые являются существенными при характеристике Древнерусского государства. 1. занятие бортничеством 2.единая власть, 3. территория обозначенная границей 4 создание летописи Руси 5 строительство храмов 6 единая вера 7 пленение соловья разбойника 9 появление письменного закона 10 сбор дани
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3., 4., 5., 6., 9., 10.- сбор дани.
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