Выпишите только те позиции, которые являются существенными при характеристике Древнерусского государства. 1. занятие бортничеством 2.единая власть, 3. территория обозначенная границей 4 создание летописи Руси 5 строительство хр...

География

Выпишите только те позиции, которые являются существенными при характеристике Древнерусского государства. 1. занятие бортничеством 2.единая власть, 3. территория обозначенная границей 4 создание летописи Руси 5 строительство храмов 6 единая вера 7 пленение соловья разбойника 9 появление письменного закона 10 сбор дани

Автор: Гость