в каком году следует праздновать дату:2500лет прошедших со дня победы при марафоне? битва началась в 490 году
Обществознание
в каком году следует праздновать дату:2500лет прошедших со дня победы при марафоне? битва началась в 490 году
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
в 2010 году н.э исполнилось 2500 прошедших со дня победы при марафоне
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