Из дву населенных пунктов,расстояние между которыми 42км,одновременно навстречу друг другу вышли два лыжника.Первый шёл со скоростью 9 км.ч,а второй 12 км.ч.Через сколько часов они встретились?
Математика
Из дву населенных пунктов,расстояние между которыми 42км,одновременно навстречу друг другу вышли два лыжника.Первый шёл со скоростью 9 км.ч,а второй 12 км.ч.Через сколько часов они встретились?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)9+12=21 км/ч скорость двух лыжников 2)42:21=2 ч Ответ: они встретятся через 2 часа
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