Из дву населенных пунктов,расстояние между которыми 42км,одновременно навстречу друг другу вышли два лыжника.Первый шёл со скоростью 9 км.ч,а второй 12 км.ч.Через сколько часов они встретились?

Математика

Из дву населенных пунктов,расстояние между которыми 42км,одновременно навстречу друг другу вышли два лыжника.Первый шёл со скоростью 9 км.ч,а второй 12 км.ч.Через сколько часов они встретились?

Автор: Гость