Пожалуйста,напишите уравнения реакций ионного обмена,с помощью которых можно получить: 1.натрий-хлорид 2.барий-сульфат 3.железо(2)-гидроксид 4.азотную кислоту
Химия
Пожалуйста,напишите уравнения реакций ионного обмена,с помощью которых можно получить: 1.натрий-хлорид 2.барий-сульфат 3.железо(2)-гидроксид 4.азотную кислоту
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)NaOH+HCl====>NaCl+H2O Na+(над элементом) + OH-(над э.) + Н+(над э.) + Сl-(над э.)==>Na+ + Cl- + H+ + OH- 2)K2SO4+BaCl2===>BaSO4+ 2KCl 2K+ + SO4 2- + Ba 2+ +2Cl-====>BaSO4(стрелка вниз,т.к. выпадает в осадок,нерастворим) + 2K+ + 2Cl- (зачеркиваем с одной и с другой стороны одинаковые ионы,т.е. 2K+,2Cl-) Остается: SO4 2- + Ba 2+=====>BaSO4(стрелка вниз) 3)FeCl2 + 2NaOH====>Fe(OH)2(стрелка вниз) + 2NaCl Fe 2+ + 2Cl- + 2Na+ +2OH-====> Fe(OH)2 (стрелка вниз) + 2Na+ + 2Cl- зачеркиваем с той и с другой стороны одинаковые ионы ,т.е. 2Cl-,2Na+ Остается: Fe 2+ + 2OH- ====>Fe(OH)2 (стрелка вниз) 4) KNO3+H2SO4(конц.)=====>KHSO4+HNO3(стрелка вверх) надо написать что реацкия проходит при температуре(вроде 80 градусов цельсия) K+ +NO3- + 2H+ + SO4 2- =====>K+ + H+ + SO4 2- + HNO3(стрелка вверх) зачеркаиваем одинаковые ионы NO3- + H+ ====>HNO3(стрелка вверх)
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