9•4+6•4/8•81-8•56 (сократи дроби)
Математика
9•4+6•4/8•81-8•56 (сократи дроби)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
из числителя надо вынести 4, из знаменателя 8, тогда 4*(9+6)/8*(81-56) получаем сокрашая 15/50, тогда при сокращении получим 3/10 т.е. 0,3
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