Напишите пожалуйста самое длинно предложение на английском языке с переводом на русский!
Английский язык
Напишите пожалуйста самое длинно предложение на английском языке с переводом на русский!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Mum often is upset when sees that her daughter has made of nothing: hasn't cleaned apartment, hasn't learned lessons, hasn't made a dinner. Мама часто расстраивается когда видит то её дочь ничего не сделала: не убрала квартиру, не выучила уроки, не приготовила обед.
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