Составьте 5-6 предложений или небольшой текст на тему "Костяное кружево"
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Составьте 5-6 предложений или небольшой текст на тему "Костяное кружево"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Холмогорская резьба по кости как промысел существует уже почти четыреста лет. Этим искусством занимались мастера из города Холмогоры, что находится под Архангельском, и его окрестных деревень. Их работы отличались высоким мастерством, отточенной техникой. Лучшие мастера резьбы привлекались для работы в Оружейной Палате, которая выполняла работы для царского двора.Мастера резьбы использовали для работы моржовую и мамонтовую кость, цевку, создавая из них и предметы роскоши, и повседневные вещи. Заказчиками у холмогорских умельцев был не только царский двор, но и монастыри, храмы. Вот выбери отсюда что нужно
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