цирковое представление в актовом зале школы смотрели 32 учительницы,учителей в 8 раз меньше,80 девочек и столько же мальчиков.Сколько человек смотрели представление? 7

Математика

цирковое представление в актовом зале школы смотрели 32 учительницы,учителей в 8 раз меньше,80 девочек и столько же мальчиков.Сколько человек смотрели представление? 7

Автор: Гость