цирковое представление в актовом зале школы смотрели 32 учительницы,учителей в 8 раз меньше,80 девочек и столько же мальчиков.Сколько человек смотрели представление? 7
Математика
цирковое представление в актовом зале школы смотрели 32 учительницы,учителей в 8 раз меньше,80 девочек и столько же мальчиков.Сколько человек смотрели представление? 7
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 32:8=4 смотрело учителей. 2) 80+80=160 смотрело мальчиков и девочек. 3)32+4=36 смотрели ученицы и учителя вместе. 4) 36+160=196человек смотрели представление.
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