39 дм = ...м ...дм 48 мм = ...см ...мм
Математика
39 дм = ...м ...дм 48 мм = ...см ...мм
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
39 дм = 3 м 9 дм 48 мм = 4см 8 мм
Гость:
1 м=10 дм ⇒ 1 дм=0,1 м 39 дм=39·0,1м=3,9м=3м 9дм --------------------------------------------- 1 см=10 мм ⇒ 1 мм=0,1 см 48 мм=48·0,1см=4,8см=4см 8мм
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Математика
цирковое представление в актовом зале школы смотрели 32 учительницы,учителей в 8 раз меньше,80 девочек и столько же мальчиков.Сколько человек смотр...
Математика
в дименой колекцие 512 марок.из них 129 марок оспорте,о космосе в 2 раза больша, чем о спорте.а остальные марки о животных.каких марок большо- о сп...