Какие стадии развития прошло средневековое государство?
Обществознание
Какие стадии развития прошло средневековое государство?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Три стадии: становления, расцвета, упадка. Если точнее то становления - сильная монархическая власть, феодальной раздробленности - никакой власти кроме местечковых баронов, третья стадия - централизация, объединение (один барон сожрал остальных и стал королём), расцвета - становления абсолютной монархии и упадка- созревания буржуазных производительных сил и буржуазных производственных отношений. А вообще везде происходило по разному -я Вам расписал классику - например, Франция прошла все эти стадии. В Голландии не было национальной монархической власти, в Великобритании монархия ограничивалась хартией вольности лордов. Германия практически до конца 19 века не вылезла из феодальной раздробленности. Италия из феодальной раздробленности шагнула сразу в капитализм. Россия не имела стадии естественного изживания феодальных порядков. Испания загнивала вплоть до Франко и так далее.
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