В витаминный сбор входят измельченные плоды малины и шиповника в отношении 2:7.Какой примерно процент в этой смеси составляют плоды малины?

Алгебра

В витаминный сбор входят измельченные плоды малины и шиповника в отношении 2:7.Какой примерно процент в этой смеси составляют плоды малины?

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