В витаминный сбор входят измельченные плоды малины и шиповника в отношении 2:7.Какой примерно процент в этой смеси составляют плоды малины?
Алгебра
В витаминный сбор входят измельченные плоды малины и шиповника в отношении 2:7.Какой примерно процент в этой смеси составляют плоды малины?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2/9 *100%=22% ......................................
Гость:
Ноличество частей малины и шиповника = 2+7=9 примем 9=100% тогда 9 - 100% 2 - х% х = 2*100/9 = 22,22% Ответ: в смеси 22,22% измельченных плодов малины
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